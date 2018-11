Die einstige Schauspielerin Herzogin Meghan (37) ist von nun an nicht mehr die einzige US-Amerikanerin, die einem Royal den Kopf verdreht hat! Einer ihrer Landsmänner hat nämlich kürzlich auch eine Blaublüterin von sich überzeugt. Prinzessin Theodora von Griechenland und Dänemark hat in dem Anwalt Matthew Kumar ihre große Liebe gefunden. Im Netz hatte sie deshalb eine süße Neuigkeit für ihre Fans: Mit einem rührenden Pic verkündete sie, dass sie sich mit ihrem Schatz verlobt hat!

"Worte können mein Glück und meine Aufregung nicht beschreiben. Ich kann es kaum erwarten, diesen wundervollen Mann zu heiraten!", kommentierte Theodora ein Schwarz-Weiß-Pärchenbild mit Matthew auf Instagram. Aber nicht nur via Social-Media, sondern auch durch ein offizielles Statement des Königshauses wurde die Liebes-News bereits bestätigt: "Die Majestäten König Konstantin und Königin Anne-Marie von Dänemark freuen sich, die Verlobung ihrer jüngsten Tochter Theodora mit Matthew Kumar bekannt zu geben." Alle weiteren Details zur anstehenden Royal-Wedding sollen aber erst zu gegebener Zeit preisgegeben werden.

Dass sogar Queen Elizabeth II. (92) sich bald über eine Einladung zum Liebesspektakel freuen kann, ist zudem gar nicht so abwegig: Das Oberhaupt des britischen Königshauses ist seit Theodoras Geburtsjahr 1983 nämlich ihre Patentante. Ob sich die Bald-Braut für eine Hochzeit in ihrer Wahlheimat Los Angeles entscheiden wird? Seit mittlerweile acht Jahren lebt sie in Kalifornien und arbeitet unter dem Künstlernamen Theodora Greece als Schauspielerin.

Getty Images Prinzessin Theodora von Griechenland im September 2014

Instagram / tgreece Matthew Kumar und Prinzessin Theodora von Griechenland

Getty Images Queen Elizabeth II. bei einem Empfang im Buckingham Palace

