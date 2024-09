Prinzessin Theodora und ihr Partner Matthew haben geheiratet

Prinzessin Theodora von Griechenland ist unter der Haube! Am Samstag, den 28. September, hat die Royal-Lady ihrem langjährigen Partner Matthew Kumar in einer traumhaften Zeremonie das Jawort gegeben. Wie auf Fotos, die Hello! vorliegen, zu sehen ist, strahlte die Braut in einem atemberaubenden Kleid mit filigranen Blumenmustern, als sie an der Seite ihres ältesten Bruders, Kronprinz Pavlos, zur Trauung schritt. Die Hochzeit fand in Athen, Griechenland statt und zog zahlreiche Gäste aus dem europäischen Adel und enge Freunde des Paares an.

Die Feierlichkeiten setzten eine Familientradition fort, da der Empfang im One and Only Aesthesis Hotel stattfand, das für Theodora eine besondere Bedeutung hat. Dort befand sich einst der "The Stars"-Nachtclub, wo ihre Tante Königin Sofía (85) ihre Hochzeitsfeier mit König Juan Carlos (86) gefeiert hatte. Sie nahm an Theodora und Matthews Trauung natürlich auch teil. Wie das Magazin berichtet, kam sie mit Prinzessin Benedikte von Dänemark (80) an und wurde von der Menge vor der Location mit großem Jubel empfangen.

Die Hochzeit wurde seit Langem erwartet – Matthew hatte seiner Theodora nämlich bereits 2018 einen Antrag gemacht. Doch das Paar musste seine Pläne zweimal verschieben. Zuerst wegen der COVID-19-Pandemie und dann nach dem Tod von Theodoras Vater, König Konstantin II., im Januar 2023. Am Vorabend der Hochzeit feierten die beiden eine intime Zusammenkunft im Byzantinischen Museum. Die Braut bezauberte in einem weißen Minikleid mit Schleife.

Anzeige Anzeige

Instagram / tgreece Matthew Kumar und Prinzessin Theodora von Griechenland

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Theodora und Matthew Kumar im Februar 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige