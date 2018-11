Im Buckingham Palast herrschen strenge Regeln. Besonders das Oberhaupt der britischen Royals hat klare Vorstellungen davon, was sich gehört und was eben nicht. Ob in Mode-Angelegenheiten oder bei der Frage, wie die Kissen aufgeschlagen werden: Alles hört auf das Kommando der Queen (92). Auch bei den kulinarischen Vorlieben der Regentin müssen die Hofköche einiges beachten. Ein Palast-Insider packt dazu jetzt ein paar lustige Details aus: Die Queen soll ihre Bananen mit Messer und Gabel essen!

Darren McGrady, der frühere Chefkoch der Monarchin, gibt in seinem Buch Eating Royally (zu Deutsch: Königlich essen) Einblicke in die Küchengeheimnisse des Königshauses. Wenn die 92-Jährige beispielsweise eine Banane speise, trenne sie die Ober- und Unterseite ab, bevor sie die Schale dann der Länge nach wegschneide, weiß der Insider. Um nicht "auszusehen wie ein Affe", zerhacke die Frau von Prinz Philip (97) die Banane in kleine Stücke, die sie dann mit der Gabel esse, schreibt der Koch in seinem Buch. Aber das soll nicht die einzige kulinarische Besonderheit sein. Weder Nudeln noch Kartoffeln sollen auf dem Speiseplan der Queen stehen. Auch Schalentiere seien ein Tabu für das royale Familienoberhaupt, da sie das Risiko einer Lebensmittelvergiftung bergen.

Aber welche Lebensmittel schaffen es bei der Queen auf den Teller? Darren McGrady weiß, die Oma von Prinz Harry (34) und Prinz William (36) liebt fettarme Speisen. Hühnchen, gegrillter Fisch und Gemüse der Saison sollen laut des Insiders deshalb zum Speiseplan gehören.

Chris Jackson/Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Charles im November 2018 in London

Randy Shropshire/Getty Images for Britweek Darren McGrady 2016 in Los Angeles

Johnny Green - WPA Pool/Getty Images Queen Elizabeth II. im Royal Botanic Gardens in London

