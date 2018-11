Diese Zeit prägt Sylvie Meis (40) bis heute! Für die TV-Beauty beginnt am Mittwoch ein völlig neues Abenteuer: Mit Sylvies Dessous Models erhält sie ihre eigene Castingshow, in der sie das perfekte Mannequin für ihre Lingerie-Kollektion sucht. In dem Format möchte sich die Moderatorin als selbstbewusste Business-Frau präsentieren, zu der sie sich in den vergangenen Jahren gemausert hat. Die Blondine ist stolz auf ihre Entwicklung, denn vor knapp zehn Jahren sah sie sich mit einem heftigen Rückschlag konfrontiert. Die geborene Niederländerin hatte Krebs – und denkt bis heute jeden Tag daran!

Mit 31 Jahren erhielt Sylvie die Diagnose Brustkrebs, die ihr Leben komplett auf den Kopf stellte. Anstatt ihrem geliebten Beruf nachzugehen, musste die Showmasterin ständig ins Krankenhaus. Auch heute erschaudert die Wahl-Hamburgerin bei dem Gedanken an diese schwere Zeit. "Ich bin am meisten dankbar dafür, dass ich nicht mehr diese Gänge im Krankenhaus entlang gehen muss und am Tropf hänge. Das dauert Stunden und man denkt immer nur, lass es doch bitte schneller gehen. Es geht kein Tag vorbei, dass ich nicht an diese Zeit denke", schildert die Dessous-Designerin ihre Erinnerungen in einem RTL-Interview.

Es fällt Sylvie schwer, dieses Kapitel ein für alle Mal hinter sich zu lassen: Bis heute hat sie Angst, dass der Brustkrebs zurückkehren könnte. Trotzdem kann die Supertalent-Jurorin der Erkrankung auch etwas Positives abgewinnen: "Das alles hat mich zu der Frau gemacht, die ich jetzt gerade bin", gibt sie ganz offen zu.

Starpress/WENN.com Sylvie Meis in Hamburg

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis, Moderatorin

ActionPress / Levin den Boer / ANP Photo Sylvie Meis in Amsterdam

