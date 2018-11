Traurige Neuigkeiten für alle Boyband-Fans: Devin Lima ist tot. Der Musiker hatte in den 90er Jahren als Mitglied der Gruppe Lyte Funkie Ones, kurz LFO, mit Songs wie "Summer Girls" und "Girl on TV" die Herzen der Mädchen zum Schmelzen gebracht. Nach dem offiziellen Ende des Trios war es zuletzt eher ruhig um den US-Amerikaner geworden. Nun wurde jedoch bekannt: Devin ist mit 41 Jahren an Krebs gestorben!

Wie das Nachrichten-Portal TMZ von einem Familienmitglied des Sängers erfuhr, sei Devin am Mittwochmorgen im Kreise seiner Liebsten verstorben. Vor seiner Diagnose soll der Frauenschwarm große Pläne gehabt gehaben: So habe Devin 2017 noch an einer Comeback-Tour für dieses Jahr gearbeitet. Nachdem Ärzte jedoch einen fußballgroßen Tumor bei dem Musiker gefunden hatten, sagten Devin und sein Musikerkollege die Tour ab. Daraufhin sei der Tumor als bösartig und Krebs im vierten Stadium erkannt worden.

Die LFO-Fans müssen mit Devins Ableben nun bereits den zweiten tragischen Tod verkraften: Bandmitglied Rich Cronin war 2010 im Alter von nur 36 Jahren an Leukämie gestorben.

Getty Images Rich Cronin, Brad Fischetti und Devin Lima 2001 in New York

Getty Images Devin Lima, ehemaliges Mitglied der Boyband LFO

Getty Images Rich Cronin, Gründungsmitglied der Boyband LFO



