Der Tod von Devin Lima schockierte am vergangenen Mittwoch die Fans der Boyband Lyte Funkie Ones, kurz LFO. Nachdem 2017 ein Tumor im Gehirn des Musikers diagnostiziert und entfernt worden war, stellten die Ärzte kurz darauf Krebs im vierten Stadium bei dem Sänger fest. Nach langem Leiden starb er mit 41 Jahren – und besonders sein ehemaliger Bandkollege Brad Fischetti (43) kann es noch immer kaum fassen: In einem rührenden Video schwärmt er nun von Devin.

Auf seinem YouTube-Profil veröffentlichte Brad einen kurzen Clip, in dem er mit Trauermiene über seinen verstorbenen Freund spricht. "Für seine sechs Kinder war er ein Vater, für ihre Mutter ein wunderbarer Partner. Er war ein Sohn, ein Bruder, ein Freund und wurde so geliebt!", bringt der 43-Jährige stotternd heraus und erzählt weiter: "Er war außergewöhnlich talentiert und ein wundervoller Mann!" Er werde ihn immer vermissen und ehren.

Mit Devin ist bereits das zweite Mitglied der in den 90ern gefeierten Elektro-Gruppe dahingeschieden: 2005 hatte Gründungsmitglied Rich Cronin die Diagnose Leukämie bekommen. Nach zahlreichen Behandlungen und einer Chemotherapie starb er 2010 mit nur 36 Jahren.

Getty Images Devin Lima 2001 in Kalifornien

Instagram / brad_fischetti Brad Fischetti und Devin Lima, Musiker

Getty Images Rich Cronin, Gründungsmitglied der Boyband LFO

