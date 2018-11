Er ist in tiefer Trauer! Musiker Brad Fischetti (43) verlor am Mittwoch seinen Freund und Bandkollegen Devin Lima, der nach langem Kampf einem Krebsleiden erlegen ist. Zusammen hatten die beiden Männer viel Zeit miteinander verbracht: 1999 stürmten sie als Boygroup LFO (Lyte Funkie Ones) mit den Hits "Summer Girls" und "Girl on TV" die Top Ten der amerikanischen Charts. Jetzt verabschiedete sich Brad von seinem Buddy mit einem rührenden Video!

Auf Instagram schrieb der 43-Jährige, dass Devin ihn nur wenige Tage vor seinem Tod um Folgendes gebeten habe: "Wenn es vorbei ist, sag ihnen einfach, dass ich verschwunden bin." Zusätzlich zu diesem Post veröffentlichte Brad einen knapp einminütigen Clip auf YouTube, in dem er über seinen Weggefährten sprach. Sichtlich gerührt und mit Tränen in den Augen musste das einstige Boyband-Mitglied dabei immer wieder innehalten, da ihm zwischendurch die Stimme versagte.

Für Brad war Devin, der mit gerade einmal 41 Jahren starb, wie ein Bruder. Der Gedanke, dass Devin nun Gott darum bitte, auf seine Freunde aufzupassen, ließe ihn Frieden finden, so Brad in dem Video. Den Clip ließ er mit den emotionalen Worten enden: "Ich werde ihn vermissen und ehren."

Instagram / brad_fischetti Brad Fischetti und Devin Lima im Musikstudio

Anzeige

ActionPress / Startraks Photo Inc. Brad Fischetti und Devin Lima in New York

Anzeige

Instagram / brad_fischetti Brad Fischetti und Devin Lima, Musiker

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de