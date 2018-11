Jérôme Boateng (30) ist ein echter Familienmensch. Der Fußballprofi ist stolzer Vater von drei Kindern. Seine beiden Zwillingsmädchen zeigt der Spieler des FC Bayern München regelmäßig im Netz. Auch über seinen jungen Sohn sprach der Kicker erst zuletzt ganz offen. Doch im Familienleben des gebürtigen Berliners gibt es jetzt sehr traurige Nachrichten: Jérôme musste nun von seiner Oma Abschied nehmen.

Auf Instagram teilte der Weltmeister von 2014 eine alte Aufnahme, auf der seine Großmutter mit einem strahlenden Lächeln in die Kamera schaut. Doch die Umstände seines Posts waren so gar nicht fröhlich. "Wir vermissen Dich jetzt schon, Oma. Wir werden Dich nie vergessen und du wirst immer einen besonderen Platz in unseren Herzen haben", erklärte der 30-Jährige dann in der Bildunterschrift des Netzbeitrags. Seine Follower kondolierten umgehend. "Mein Beileid! Viel Kraft für die ganze Familie! Möge sie in Frieden ruhen", schrieb ein User in das Kommentarfeld.

Wie nahe der Profisportler seiner verstorbenen Oma stand, ist wohl auch daran festzumachen, dass er regelmäßig alte Familien-Schnappschüsse mit ihr im Web teilte. Zuletzt hatte Jérôme im Frühjahr ein Foto von einem Kaffeekränzchen aus den 90ern gepostet. Mit dabei war auch seine jüngere Schwester Avelina.

Getty Images Jérôme Boateng, Fußballer

Anzeige

Instagram / jeromeboateng Jérôme Boatengs Oma

Anzeige

Facebook / Jérôme Boateng Jérôme Boateng mit seiner Familie in den 90ern

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de