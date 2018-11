Hat Sylvie Meis (40) einer ihrer Kandidatinnen etwa falsche Hoffnungen gemacht? Die Moderatorin sucht ein neues Gesicht für ihre Lingerie-Linie: Die Gewinnerin von Sylvies Dessous Models kann sich auf eine steile Karriere freuen – und ganz nebenbei noch 50.000 Euro einsacken. Melissa Minh ist eines von acht Mädchen, für die dieser Traum zum Greifen nah ist: Sylvie folgte ihr sogar auf Instagram – jetzt allerdings nicht mehr. Folgte sie ihr also nur fürs Fernsehen?

Melissa war außer sich vor Freude: Dessous-Queen Sylvie war beim Casting schlagartig begeistert von der recht erfolgreichen Influencerin. Satte 63.700 Abonnenten hat sie bereits – und mit einem Mal zählte auch die Das Supertalent-Jurorin dazu! Vor laufenden TV-Kameras durchstöberte Sylvie Melissas Profil und drückte kurzerhand auf den "Folgen"-Button. Doch schon zum Zeitpunkt der Ausstrahlung befand sich die gebürtige Niederländerin nicht mehr unter Melissas Followern. Ob das ein Zeichen ist, dass das Nachwuchs-Model in der nächsten Folge ihre Koffer packen muss?

Zwar konnte die Social Media-Beauty beim Fotoshooting die Show-Chefin überzeugen und kam in die nächste Runde – eines gefiel Sylvie trotzdem nicht an ihrem Schützling: "Arbeite an deiner Mimik. Insta-Duckface ist over", stellte die 40-Jährige deutlich klar.

