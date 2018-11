Letzte Familiensause vor der großen Hochzeit! Bei Nick Jonas (26) und seiner Liebsten Priyanka Chopra (36) laufen die Vorbereitungen für ihre Trauung aktuell auf Hochtouren. Nachdem das Paar erst im Sommer seine Verlobung bekannt gemacht hatte, soll bereits Anfang Dezember die märchenhafte Vermählung in Indien folgen. Damit sich die Familien der Turteltauben davor aber noch ein wenig besser kennenlernen, luden die beiden ihre Verwandten jetzt zu einem Thanksgiving-Essen an eine große Tafel!

Das ist mal eine stattliche Familie, die Nick und Priyanka da vorweisen können! Auf Instagram postete die Bollywood-Schönheit jetzt einen Schnappschuss direkt vom Essenstisch im indischen Delhi. Dazu schrieb die Beauty, die das Herz des Jonas Brothers-Sängers für sich gewonnen hat: "Fröhliches Thanksgiving... Familie... für immer."

Wenn die Verwandten der zwei das nächste Mal in dieser Größenordnung aufeinandertreffen, werden sie wohl die Liebe der Schauspielerin und des Sängers feiern. Da auch dieses Fest in Priyankas Heimat stattfinden soll, scheint es so, als hätten sich dafür bereits alle im Land versammelt. Lange kann es bis zum großen Tag also nicht mehr dauern.

Getty Images Priyanka Chopra bei den Golden Heart Awards 2018

Getty Images Priyanka Chopra und Nick Jonas bei der New York Fashion Weeks 2018

Getty Images Nick Jonas und Priyanka Chopra

