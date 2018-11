Eigentlich war die Sache durch. Vor einigen Monaten kam es bei den Kardashians zum Eklat: Kurz vor der Geburt ihrer Tochter True kam heraus, dass Tristan Thompson (27) seine Freundin Khloe Kardashian (34) betrogen hat – wohl nicht nur einmal. Doch die 34-Jährige verzieh dem NBA-Star, auch weil er sich reumütig gezeigt habe. Doch ihre ältere Schwester Kim zweifelt an seinen Gelübden: Ihrer Meinung nach empfindet Tristan keinerlei Reue.

In der aktuellen Folge Keeping up with the Kardashians erzählt Kim ihrer Mutter Kris Jenner (63) von einer Konfrontation: Sie habe dem 27-Jährigen ins Gesicht gesagt, sie halte nichts von seinen Beteuerungen: "Ich sagte ihm: 'Du gibst dich nur reumütig, weil es um deinen Job geht'. Ich denke, er ist nur betroffen, weil er in der Öffentlichkeit blöd aussieht und ausgebuht wird." Und seine Reaktion? "Er ist echt wütend geworden", so Kim. Besonders weil die Kardashian-Mutter Kris ihm die Tür offengehalten habe: "Du kannst deine Entscheidung treffen. Wenn du dieses Leben führen und diese Instagram-Schl***** treffen willst, dann tu es, lebe dieses Leben."

Khloe lässt sich von all dem nicht abbringen und will die Familie sogar noch vergrößern. Sie wolle sogar ein zweites Kind von Tristan – die verheerenden Waldbrände in Kalifornien hätten ihre Sicht auf die Welt grundlegend geändert.

Instagram / realtristan13 Khloe Kardashian, Tristan Thompson und ihre Tochter True

MEGA Khloe Kardashian und Tristan Thompson in West Hollywood

Jesse Grant/Getty Images Kim Kardashian, Reality-TV-Star

