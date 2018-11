Hinter Khloe Kardashian (34) und ihrer Familie liegen wirklich harte Tage. Sie mussten ihr Anwesen westlich von Los Angeles räumen, denn die umliegenden Wälder stehen in Flammen. Noch immer herrscht Lebensgefahr, zahlreiche Häuser wurden bereits vernichtet. Ein harter Schicksalsschlag für tausende Anwohner. In Khloe hat er die großen Fragen des Lebens wachgerufen: Sie wünscht sich jetzt ein zweites Kind mit Tristan Thompson (27).

Gegenüber HollywoodLife berichtet ein Vertrauter aus dem Umfeld des Keeping up with the Kardashians-Stars: "Khloe wünscht sich mehr Kinder. Es gab eine Zeit, da hatte sie ernste Zweifel an ihrer Zukunft mit Tristan. Aber nach vielen langen Gesprächen zwischen den beiden und nach einer extrem traumatischen Woche hat sich all das grundlegend geändert." Erklärend fügt die Quelle hinzu, die tragischen Feuer in Calabasas hätten einen wirklich großen Einfluss auf Khloe. "Ihre Sicht auf die Dinge ist eine andere geworden." Sie habe realisiert, wie wichtig es sei, jeden Tag zu leben.

Der Reality-Star hatte im April seine erste Tochter True zur Welt gebracht. Nur wenige Tage vor der Geburt wurde bekannt, dass Khloe von ihrem Freund, dem Basketballspieler Tristan Thompson, betrogen wurde. Der öffentliche Fremdgeh-Skandal führte zunächst zur Trennung vom Kindsvater, inzwischen sind die beiden aber wieder zusammen.

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian mit Töchterchen True im Oktober 2018

Splash News Khloe Kardashian und TristanThompson

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian mit Tochter True

