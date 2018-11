Endlich bricht Jérôme Boateng (30) mit dem Schweigen: Der Kicker gibt erstmals ganz offen Details über seinen Sohn bekannt! Vor wenigen Monaten verriet er, dass er zum dritten Mal Vater geworden ist – und das schon vor drei Jahren! Gezeigt hat Jérôme sein Söhnchen noch nicht, jedenfalls bis jetzt. Im Rahmen seiner neuen Brillenkollektion plauderte der Designer aber nicht nur über seinen Sohnemann – der Fratz wurde kurzerhand sogar zum Mini-Model!

Im Interview mit dem IN-Magazin schwärmte der stolze Dreifach-Papa von seinem neuesten Familienzuwachs. Eines seiner Brillenmodelle heißt "Jermar", benannt nach seinem Söhnchen, das sogar im Werbefilm zu sehen ist: "Der Name setzt sich aus den Anfangsbuchstaben von meinem Namen und seiner Mutter zusammen. Natürlich habe ich auch eine Brille nach ihm benannt", erklärte der Nationalspieler und beteuerte weiter: "Er ist genauso ein Fleisch und Blut wie meine anderen beiden Kinder Lamia und Soley."

Jérôme hat durch seinen Job als Profi-Sportler nur wenig Zeit und ist bei seinem Verein FC Bayern München viel eingespannt. Dennoch versucht er, Jermar so häufig zu sehen wie nur möglich, meist sogar jedes Wochenende: "Er ist schon im Kindergarten und ein aufgewecktes Kerlchen. Meistens kommt er mich in München besuchen, da ich wegen des Trainings nicht so gut reisen kann."

Instagram / jeromeboateng Jérôme Boateng und seine Töchter

Anzeige

Christian Marquardt/Getty Images Jerome Boateng bei der Präsentation seiner Brillenkollektion in Berlin

Anzeige

Getty Images Jérôme Boateng im 2015

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de