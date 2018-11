Deutschlands Temperaturen sinken immer weiter – der Winter ist angebrochen! Aber wie verbringen Stars und Sternchen die kalte Jahreszeit wohl am liebsten? Promiflash wollte es ganz genau wissen und hat bei der Eröffnung des Christmas Garden in Berlin gleich mal nachgefragt: Welche Promis mögen es zurzeit wohl eher gemütlich und wer wird dagegen bei den abfallenden Graden so richtig aktiv?

Trotz der Eiseskälte des Novembers leuchten die Augen von Moderatorin Eva Imhof (40) wie eh und je: "Der Winter kommt, da kriegt man direkt Weihnachtsgefühle. [...] Nächste Woche wird es noch kälter, das ist super", kann sie ihre Freude kaum verbergen. Und wie vertreibt sich die gut gelaunte Strahlefrau das Pulli-Wetter wohl besonders gerne? "Eingekuschelt zu Hause mit meinen Zwillingen schön auf der Couch, Kerzen an und so oder draußen Schlitten fahren, Ski fahren, das finde ich auch super", verrät die Gattin des TV-Stars Peter Imhof (45).

Die Imhofs mögen es sowohl gemütlich als auch sportlich! Und wie sieht es bei Schlagersänger Julian David (28) aus? Auch er freut sich über die Kälte, als Fast-Weihnachtskind sei das total seine Jahreszeit. Allerdings gestaltet er sie lieber ruhig. "Wintertage dürfen für mich gerne so sein, dass man lange ausschlafen kann mit warmen Socken an den Füßen und sich sehr entspannt auf den Tag vorbereiten kann", plaudert der am 23. Dezember geborene Musiker aus.

Instagram / evaimhof Eva und Peter Imhof mit ihren Zwillingen

Anzeige

Promiflash Julian David bei der Eröffnung des Christmas Garden in Berlin

Anzeige

Instagram / juliandavid.official Julian David in Amsterdam

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de