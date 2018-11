Liebevolle Erinnerungs-Geste von Mel B. (43)! Die anstehende Reunion-Tour mit den Spice Girls und die baldige Veröffentlichung ihrer Autobiographie "Brutally Honest" (zu Deutsch: Brutal ehrlich) scheinen die Sängerin sentimental werden zu lassen. Mit einem rührenden Post bedankte sie sich am Donnerstag bei ihrer Mama Andrea Brown, auf die sie sich immer verlassen konnte. Mit dem Bild aus ihrer Kindheit zeigte Mel, welchen Stellenwert ihre Mutter in ihrem Leben hatte.

Mama und Tochter lächeln zusammen in die Kamera. Auf Instagram schrieb die heute 43-Jährige zu dieser Aufnahme: "Ich sagte meiner Mama, ich will Tänzerin werden. Sie kaufte mir Tanzschuhe. Ich sagte meiner Mama, ich will für eine Girl-Group vorsingen – sie bezahlte mir das Bus-Ticket und wünschte mir viel Glück." Bei der besagten Gruppe handelte es sich um die Spice Girls. "Es ist so wichtig, an eure Kinder zu glauben", fügte Mel hinzu.

Ende November erscheint die Autobiographie der Musik-Ikone, vor der einige schon zurückschrecken. Insbesondere ihre ehemalige Band-Kollegin Victoria Beckham (44) ist in Sorge. Wie ein Insider der britischen Zeitung Mirror verriet, habe die Modedesignerin das Manuskript nicht einsehen dürfen – und Scary Spice sei schon länger im Clinch mit Posh Spice!

Instagram / officialmelb Die Spice Girls Emma Bunton, Geri Horner, Mel B., Victoria Beckham und Melanie C.

Getty Images Mel B. beim britischen "X Factor"

FayesVision/WENN.com Mel B., Sängerin

