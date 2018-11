Verwirrung um das Comeback der Spice Girls? Erst kürzlich hatte die britische Girlband ihre von Fans lang erwartete Reunion-Tour durch Großbritannien angekündigt – allerdings mit einem Spice Girl weniger: "Posh Spice" Victoria Beckham (44) wird zuhause bleiben. In einem lockeren TV-Interview erzählten die verbliebenen Spice Girls nun, dass Victoria trotz einiger Treffen allen Ernstes beteuert hätte, nie richtig gefragt worden zu sein.

Heraus kam das Ganze in der britischen Talkshow The Jonathan Ross Show, in der die vier verbliebenen Spice Girls zu Gast waren. Auf Victoria angesprochen sagte Melanie (44) C.: "Wir waren alle in Kontakt und sie war natürlich Teil des Ganzen. Sie steht wirklich hinter uns – und wir auch hinter her. Aber kürzlich hat sie ernsthaft angemerkt, dass sie nie wirklich gefragt wurde. Wir seien einfach davon ausgegangen, dass sie nicht möchte." Geri Halliwell (46) stellte klar: "Ich habe zwei Tage vor der Ankündigung mit ihr gesprochen. Tatsächlich sagt sie schon seit Jahren, dass sie das nicht mehr machen will."

Böses Blut gibt es bei der Girlband also nicht – das bewies auch ein Post von Victoria kürzlich: Als die Comeback-Tour bekannt gegeben wurde, veröffentlichte sie ein Foto der vier anderen Bandmitglieder auf Instagram und schrieb dazu: "Ich weiß, sie werden eine großartige Show machen und die Fans eine wundervolle Zeit haben." Und wie sagte Emma Bunton (42) so schön? Die Tür für Victoria steht immer offen...

Brenda Chase / Getty Images Die Spice Girls bei den Billboard Music Awards 1997

Splash News Die Spice Girls 2008 bei einem ausverkauften Konzert im Madison Square Garden

Instagram / victoriabeckham Hintere Reihe: Melanie C., Victoria Beckham, Emma Bunton; vordere Reihe: Mel B. und Geri Horner

