Huch, was ist denn da passiert? Normalerweise kennt man die britische Königsfamilie ja nur perfekt gekleidet und herausgeputzt – eben sprichwörtlich wie aus dem Ei gepellt. Umso überraschender war jetzt dieser Auftritt von Prinz William (36), bei dem der Thronfolger erst mal modisch wieder alles an Ort und Stelle bringen musste. Mit diesem kleinen Styling-Missgeschick bewies der Royal mal wieder, wie herrlich normal er ist.

Bei der "This Can Happen"-Konferenz in London passierte Prinz William beim Aussteigen aus dem Auto etwas, was wohl viele kennen: Das Outfit saß nicht so, wie es eigentlich sitzen sollte. Das Hemd war verrutscht und auch die Krawatte musste neu gerichtet werden. Das machte der Brite dann einfach eben selbst – mit ein paar geschickten Handgriffen war schnell wieder alles da, wo es hingehörte. Während zahlreiche Promis auf die Hilfe eines Stylisten setzen, wusste sich der 36-Jährige fix selbst zu helfen.

Auch sonst ist der Mann von Herzogin Kate (36) sehr stilsicher unterwegs. So diente das Paar wohl auch schon als Inspiration für Prinz Harry (34) und dessen Frau Herzogin Meghan (37). Die nahmen sich das Duo nämlich offenbar zum Stylingvorbild und kopierten kurzerhand dessen Motto, dieselben Klamotten mehrmals zu tragen.

