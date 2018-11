Betty Taube Günter (24) feierte am 23. November ihren 24. Geburtstag. Doch obwohl sie es ja bekanntlich liebt zu tanzen und zu singen, blieb die große Sause aus. Stattdessen verbrachte sie ihren Ehrentag ganz gemütlich zu Hause und schaute ein paar Disney-Filme. Ihr Mann Koray (24) war natürlich an ihrer Seite – allerdings ohne Geschenk! Das bekommt das Model nämlich erst im Februar.

Grund für das verspätete Präsent ist die Lieferzeit! Aber die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin weiß schon jetzt, was sie erwartet: eine schicke Handtasche. Damit trifft der Profi-Kicker bei seiner Herzdame voll ins Schwarze. "Er wusste, dass ich sie mir wünsche, aber zu geizig dafür bin. Also hat er sie mir geschenkt", schwärmte Betty im Promiflash-Interview.

Betty und ihr Schatz legen nicht so großen Wert auf Jubiläen – egal welcher Art. Das Paar feierte erst kürzlich seinen zweiten Hochzeitstag und ließ es auch dabei eher ruhig angehen. "Wir sind da eben nicht so. Alle machen immer sowas ganz Besonderes daraus. Aber wir lieben uns jeden Tag genauso sehr wie an unserem Hochzeitstag", erklärte die Buch-Autorin. Aber einen Strauß Blumen habe sie trotzdem von ihrem Gatten bekommen.

Instagram / bettytaube Betty Taube-Günter an ihrem 24. Geburtstag

Getty Images Betty Taube-Günter und ihr Mann Koray bei der McDonald's Charity-Gala 2016

WENN.com Betty Taube-Günter bei einem Charity-Event

