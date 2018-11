Kommt es jetzt zur großen Schlammschlacht der Bachelor-Girls? Erst kürzlich hatte Ex-Bachelorette Nadine Klein (33) gegen ihren ehemaligen Rosenanwärter Maxim Sachraj (29) gewettert. Der Grund: Nach ihrem Liebesaus mit Alexander Hindersmann (30) hatte sich Maxim abfällig über das ehemalige Kuppelshow-Paar geäußert. Im Gegenzug warf Nadine dem Hamburger nun vor, mediengeil zu sein. Doch jetzt bekam auch die Wahlberlinerin ihr Fett weg. Ex-Bachelor-Kandidatin Kattia Vides (30) meinte nun: Nadine sollte sich lieber an die eigene Nase fassen!

Auf Facebook wetterte Kattia, die ein Jahr vor Nadine um das Herz des Bachelors gekämpft hatte, offen gegen die 33-Jährige. Sie finde die Vorwürfe ihrer Rosen-Kollegin mehr als fragwürdig: "Das hat sie doch nicht gesagt, oder? Das hätten die Worte von Daniel Völz sein sollen – für sie." Der vermeintliche Grund für diese harsche Ansage? Nach ihrer Teilnahme bei Der Bachelor war Nadine als Bachelorette erneut öffentlich auf Männerfang gegangen. "Ein Mediengeiler macht dem anderen Vorwürfe, mediengeil zu sein", stellte Kattia weiter klar und machte damit gleichzeitig deutlich: Auch von Maxim hat sie offenbar nicht die beste Meinung!

Was wohl Daniel (33) zu alledem sagt? Immerhin war der frühere Rosenkavalier alles andere als nachtragend wegen der erneuten Liebessuche seiner ehemaligen Bewerberin. Im Gegenteil: Daniel bereute am Ende sogar, sie in seiner Staffel so früh nach Hause geschickt zu haben. Nach ihren Auftritten als Bachelorette habe er ein ganz neues Bild von ihr gehabt – Nadine habe als Rosenverteilerin viel aufgeschlossener gewirkt!

WENN.com Kattia Vides beim Sugarverse-Event

P.Hoffmann/WENN.com & AEDT/WENN.com Nadine Klein und Maxim Sachraj, Reality-Stars

Instagram / Daniel_voelz Daniel Völz am Bahnhof in Berlin

