Hat Daniel Völz (33) die falsche Entscheidung getroffen? Anfang des Jahres suchte der Rosenkavalier bei Der Bachelor nach seiner Herzdame. Eine seiner Kandidatinnen: Nadine Klein (32). Der Herzensbrecher schickte die Beauty jedoch in der fünften Nacht der Rosen heim – bedauert Daniel diesen Schritt? Denn die TV-Schönheit ist nun als Die Bachelorette auf der Suche nach ihrem Mister Right und zeigt sich von einer ganz anderen Seite der Öffentlichkeit – das ist Daniel schweren Herzens bewusst geworden!

Denn in einem Instagram-Livevideo gab Daniel jetzt zu, dass er es bereut, Nadine damals so schnell nach Hause geschickt zu haben: "In gewisserweise schon, sie ist sehr sympathisch. Ich hab erst danach gesehen, wie sie drauf ist", erklärte er seiner Community. Beim Bachelor wäre die Musicaldarstellerin seinem Empfinden nach nicht so locker drauf gewesen. In den letzten Wochen hätte sie den amtierenden Rosenkavalier mit ihrer aufgeschlossenen Art dann ziemlich überrascht.

Damals entschied sich Daniel im großen Finale für die Tänzerin Kristina Yantsen – ihre Beziehung zerbrach jedoch nach wenigen Monaten. Nadine hingegen steht noch vor der letzten Nacht der Rosen: Heute Abend schenkt die gebürtige Münchnerin entweder Muskel-Hottie Alexander Hindersmann oder Sonnyboy Daniel Lott ihr Herz.

Instagram / Daniel_voelz Daniel Völz am Bahnhof in Berlin

P. Hoffmann/WENN.com Kristina Yantsen und Daniel Völz in Düsseldorf

MG RTL D Nadine Klein, "Die Bachelorette" 2018

