Jens Büchner (✝49) hinterlässt seine Familie in tiefer Trauer! Am 17. November verabschiedete sich nicht nur Daniela (40) für immer von ihrem geliebten Ehemann – auch die acht Kinder und Stiefkinder des Kult-Auswanderers müssen nun ohne ihren Vater auskommen. Tochter Jenny, die aus der Ehe mit Jens' Ex-Frau Susanne stammt, hat besonders an den tragischen Umständen zu knabbern und das aus einem ganz bestimmten Grund: Nur wenige Tage vor dem Tod des Goodbye Deutschland-Stars hatte sie ihn zum zweifachen Opa gemacht – der neugeborene Enkel Carl Jonas wird seinen Großvater niemals zu Gesicht bekommen.

Auf Instagram postete Jenny das erste Baby-Pic ihres kleinen Engels und zollte mit emotionalen Zeilen auch ihrem an Lungenkrebs verstorbenen Papa Tribut. "Mein Papa hat zum Glück noch mitbekommen, dass wir ihn Carl genannt haben – nach seinem Opa, den er über alles geleibt hat", schrieb die frischgebackene Zweifach-Mama. "Leider wird mein Carlchen seinen Opa nie kennenlernen, aber ich werde ihm und seiner Schwester ganz viel von ihrem Opa erzählen und sie werden so stolz auf ihn sein", ließ sie ihren Gefühlen weiter freien Lauf.

Kurz nach der Geburt ihres Baby-Boys stieg Jenny in den Flieger nach Mallorca, um gemeinsam mit ihrer Stiefmutter an Jens' Seite zu wachen. Der Krankheitsverlauf konnte allerdings nicht gestoppt werden: Jennys eineinhalbjährige Tochter Jasmin und Carl müssen auf ihren Opa verzichten.

ActionPress / Chris Emil Janßen Jens Büchner auf Mallorca

Instagram / buechnerjens Jens, Jenna Soraya, Diego Armani und Daniela Büchner

Facebook / Jens Büchner Jens Büchner mit seinen Kids: Joelina, Jenny, Jessica mit Jenna, Jada, Diego, Leon und Volkan

