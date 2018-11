Viele deutsche Promi-Mädels sind totale Fans von Mia Rose Harrison (1)! Die süße Tochter von Sarah (27) und Dominic Harrison (27) darf sich heute wohl über einen großen Haufen Geschenke freuen: Sie feiert ihren allerersten Geburtstag! Seit genau zwölf Monaten bereichert der Wonneproppen das Leben des Influencer-Paars – und zu diesem Anlass ließen sich jetzt auch die berühmten Freundinnen und Kolleginnen ihrer Mama zu Glückwünschen hinreißen!

Auf Sarahs Instagram-Account sind die Kommentare unter einem niedlichen Foto des jüngsten Familienmitglieds übersät mit Geburtstagsgrüßen. BFF Liz Kaeber (26) schrieb überschwänglich: "Unglaublich, ihr könnt so stolz sein. Nur das Beste für den kleinen Sonnenschein!", während Ex-GZSZ-Star Isabell Horn (34) im Namen ihrer ganzen Familie grüßte: "Herzlichen Glückwunsch an die kleine Prinzessin von uns allen!" Auch YouTube-Kollegin Dagi Bee (24) war offenbar außer sich vor Freude: "Wooow, schon ein Jahr ist es her? Happy Birthday, kleine Maus!", kommentierte die Blondine.

Eine besonders rührende Botschaft verfasste Papa Domi für sein großes Glück: Zu einem Insta-Video, das Mia als Baby in den Armen ihres Vater zeigt, textete der Fitnesstrainer: "Heute vor genau 365 Tagen bist du in unser Leben getreten und von der ersten Sekunde an hast du es geschafft, mich zu verzaubern! Ich verspreche dir, an jedem Geburtstag bei dir zu sein, dich in meine Arme zu nehmen und dir sagen, wie sehr ich dich liebe!"

Instagram/lizkaeber Sarah Harrison und Liz Kaeber

Cinamon Red/WENN.com Dagi Bee, YouTube-Star

Instagram / dominic.harrison.official Mia Rose Harrison mit Papa Dominic

