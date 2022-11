Fünfter Geburtstag: Mia Harrison feiert Meerjungfrauenparty

Sarah Harrison (31) bereitet ihrer Tochter einen ganz besonderen Tag. 2017 begrüßte sie zusammen mit ihrem Mann Dominic Harrison (31) die kleine Mia Rose (5) auf der Welt. Schon seit ihrer Geburt nimmt die Influencerin ihre Fans bei der Entwicklung ihrer Kleinen mit und teilt fast jeden Schritt des Mädchens mit der Öffentlichkeit. Nun beging Mia schon ihren fünften Geburtstag – und wurde von ihrer Mama mit einer großen Meerjungfrauenparty gefeiert.

Auf Instagram teilte Sarah Einblicke in die Feier ihre Tochter: Zusammen mit ihren Freundinnen packte Mia aufgeregt Geschenke aus und spielte fleißig. Das Highlight folgte jedoch danach: Die Mädels durften sich in ihre liebsten Fabelwesen verwandeln und wurden alle in Meerjungfrauenflossen inklusive Krönchen gesteckt. So durfte das Geburtstagskind mit Schwester Kyla (2) und ihren kleinen Gästen dann auch einer "echten" Meerjungfrau bei der Arbeit zuschauen: Fasziniert beobachteten sie durch eine Scheibe eine verkleidete Schwimmerin in einem großen Aquarium.

Die Party scheint ein voller Erfolg gewesen zu sein: "Es war perfekt, Mia ist so glücklich gewesen und das war das Wichtigste. Ich glaube, der Geburtstag bleibt auf jeden Fall in Erinnerung", berichtete Sarah dankbar. Für sie selbst sei der Tag jedoch auch anstrengend gewesen, da sie für Mia immer alles perfekt machen wolle.

Mia Rose Harrison im November 2022

Sarah Harrison mit ihrer Tochter Kyla

Mia und Kyla Harrison im November 2022

