Sarah Harrison stolz: Tochter Mia ist gut in der Schule

Für Sarah (31) und Dominic Harrison (31) stand ein großer Termin an! Denn ihre Tochter Mia Rose (4) ist inzwischen nicht nur richtig groß geworden – sie geht sogar schon in die Schule. Dort stand nun der erste Elternabend auf dem Programm und damit die Frage: Wie macht sich Mia eigentlich im Unterricht? Nach dem Gespräch zeigte sich Sarah stolz und erleichtert.

"Wir gehen jetzt zur Elternsprechstunde und hören, wie sich Mia so macht", erzählte Sarah ihren Fans auf Instagram. Doch für das mulmige Gefühl im Vorfeld gab es offenbar überhaupt keinen Anlass – denn nach dem Termin strahlte die Blondine übers ganze Gesicht: "Das war ein tolles Gespräch! Wir sind sehr stolz auf sie und sie hat schon so viel gelernt, seit sie in der Schule ist." Mia sei sehr gelobt worden, fügte Sarah hinzu.

Mias Lehrerin habe nur Gutes über die Kleine zu berichten gehabt, betonte Sarah: "Sie wurde gelobt, dass sie gerne zeichnet, schreibt und lernt und auch die Zahlen schon sehr gut beherrscht." Ihre Tochter brauche zwar eine Menge Aufmerksamkeit, aber das sei zu Hause nicht anders, schmunzelte die 31-Jährige.

