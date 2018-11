Können Jens Büchners (✝49) Fans bald eine Gedenkstätte zu Ehren des Kultauswanderers besuchen? Vor gut einer Woche verstarb der Goodbye Deutschland-Star in einem Krankenhaus auf Mallorca an Lungenkrebs. Am vergangenen Freitag bereits fand die Trauerfeier im Kreise von Familienangehörigen und Freunden statt. Ehefrau Daniela (40) will trotz allem weiter auf der spanischen Insel bleiben und plant jetzt sogar einen Ort des Erinnerns.

Erst im April dieses Jahres hatte das Paar seine Faneteria im Ort Cala Millor eröffnet. Der große Erfolg brachte allerdings auch viel Stress für die beiden mit sich; Probleme mit dem Personal führten sogar zur vorzeitigen Schließung im Herbst. Doch Danni möchte aus dem Café nun eine Gedenk-Bar für ihren geliebten Mann machen, wie Bild berichtete. Das Lokal soll als Treffpunkt für Fans und Wegbegleiter dienen und Jens' wundervolles Wesen ehren.

Tatsächlich mache sich Daniela bereits Gedanken über die Umsetzung. So soll sie bereits zwei Partner aus der Gastro-Branche für das Projekt gewonnen haben. Die Personalplanung stehe allerdings noch aus.

Instagram / buechnerjens Jens Büchner in seinem Café auf Mallorca

Action Press / azee Trauerkerzen vor der Faneteria von Jens Büchner

WENN.com Daniela und Jens Büchner in der Faneteria

