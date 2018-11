Jens Büchner (✝49) starb am vergangenen Samstag an Lungenkrebs – ein Schock für seine Angehörigen, Freunde und Kollegen. Viele wussten nicht einmal, wie schlecht es um den Schlager-Star steht. Umso schwerer traf sie nun der Verlust des Musikers. Während der Trauerfeier, die am Freitagabend auf Mallorca stattfand, nahmen sie Abschied. Erste Fotos zeigen nun, dass unter den rund 30 Gästen auch Promis waren.

Neben seiner Frau Daniela (40) und seinen Kindern erwiesen ihm auch seine ehemaligen Dschungelcamp-Kollegen Marc Terenzi (40) und Kattia Vides (30) die letzte Ehre. Der amerikanische Sänger erschien in Begleitung seiner Freundin Anja. Dem gewünschten Dresscode entsprechend erschien das Paar nicht in Schwarz. Der 40-Jährige trug eine weiße Hose, ein farblich passendes Hemd und ein braunes Jackett. Seine Liebste entschied sich für ein bodenlanges rosafarbenes Kleid. Kattia trug unter ihrem braunen Mantel eine schwarze Bluse. Ihr war deutlich anzusehen, wie stark sie der Tod ihres Freundes mitnimmt. Sie war ziemlich blass und ihr Gesichtsausdruck wirkte schon fast verängstigt.

Auch Jens' Töchter Jessica und Jenny trauerten um ihren Vater. Jenny ließ ihrem emotionalen Schmerz schon in den sozialen Netzwerken freien Lauf. Einen Tag vor seinem Tod habe sie ihren Papa das letzte Mal gesehen. "Du hast mich ein letztes Mal umarmt und gesagt, dass du mich liebst. Du fehlst mir so", schrieb zu einem gemeinsamen Foto.

Star Press / Mapaze Marc Terenzi und seine Freundin Anja auf dem Weg zu Jens Büchners Trauerfeier

Star Press / Mapaze Kattia Vides auf Jens Büchners Trauerfeier

Star Press / Mapaze Jens Büchners Töchter Jenny und Jessica auf dem Weg zu seiner Trauerfeier



