Die Gerüchteküche um Nicki Minaj (35) brodelt. Die Rapperin ist aktuell zwar offiziell Single, ihre Fans hält das aber offensichtlich nicht davon ab, sich trotzdem in wilde Hochzeitsspekulationen zu stürzen. Weil sich Nicki zuletzt mit einem auffälligen Klunker am Ringfinger via Social Media präsentierte, diskutieren ihre Anhänger eifrig, was wohl hinter dem Schmuckstück steckt: Hat sich die R&B-Sängerin etwa klammheimlich verlobt?

Auf Instagram teilte die "Barbie Dreams"-Interpretin nun zwei Schnappschüsse, die Fragen aufwerfen: Nicki posiert mitten in der Nacht neben einem Unbekannten und lenkt dank auffälliger Pose die Aufmerksamkeit der Betrachter direkt auf ihre Hand. An der blitzt ein verdächtig großer Diamantring – sollte sich die Powerfrau etwa nicht nur wieder in festen Händen befinden, sondern gleich auch schon verlobt sein? Genau diese Frage stellen sich Nickis Fans zuhauf und betonen ihre Verwunderung mit zahlreichen Kommentaren wie "Der Ring! Was hat es mit dem Ring auf sich? Was ist denn los?".

Nicki selbst schweigt bisher zu den Verlobungsspekulationen – und auch die Identität des Mystery Mans ist bisher ein Geheimnis. Ob der am Ende gar nichts mit dem Klunker zu tun hat, sondern Lewis Hamilton (33) um die Hand der Musikerin angehalten hat? In den vergangenen Monaten wurden immer wieder Gerüchte laut, der Formel 1-Star und die stimmgewaltige Lady seien ein Paar – bestätigt wurden diese Liebesmunkeleien bisher aber nicht.

Getty Images Nicki Minaj bei einem Fashion-Event in Mailand

Getty Images Nicki Minaj, Musikerin

Splash News Lewis Hamilton und Nicki Minaj nach der Tommy Hilfiger Fashion Show

