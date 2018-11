Schauspielerin Julia Dahmen (40) hat eine schwere Zeit hinter sich! Die gebürtige Hamburgerin spielte zwischen 2005 und 2011 in der beliebten Serie Marienhof Constanze Reimer, doch nach dem Aus der ARD-Soap fiel die ausgebildete Musical-Darstellerin in ein berufliches Loch – die Angebote fielen spärlich aus. Das letzte Mal wirkte sie 2015 kurz in der Telenovela Sturm der Liebe und in dem Format Das Traumschiff mit. Nun hat sie endlich einen neuen festen Job ergattert: Sie ist ab dem kommenden Jahr in Rote Rosen zu sehen und gibt nun offen zu: Diese Rolle rettete sie vor dem finanziellen Ruin!

"Ich habe wirklich alles dafür getan, endlich wieder Fernsehrollen angeboten zu bekommen. Vergeblich. Und in dem Moment, als ich beschloss, mich von meinem Traumberuf Schauspielerin zu verabschieden, kam er zu mir zurück", erzählte sie ehrlich gegenüber Bunte. Nun sehe sie endlich wieder Licht am Ende des Tunnels. In der Zwischenzeit hielt sie sich mit anderen Jobs über Wasser. Sie arbeitete unter anderem als Stewardess und half im Restaurant ihrer Schwiegereltern als Aushilfskellnerin aus – ein Anrecht auf Arbeitslosengeld hatte sie nicht.

"Rote Rosen" sei jetzt ihr großes Glück, schwärmte sie im Interview: "Endlich sind die sieben schlechten Jahre vorbei, nun kommen hoffentlich die sieben guten." Sie habe sich lange für die schwierige Zeit geschämt, doch nun kann sie auch Positives aus diesem Kapitel ziehen: "Erst im Nachhinein stelle ich fest, dass ich eigentlich stolz auf mich sein kann. Jede Niederlage, die ich erlebt habe, war erst mal schwer zu verkraften. Aber als ich sie durchgestanden hatte, wurde mir bewusst, dass sie mich erst zu dem Menschen machten, der ich heute bin", lautete ihr Fazit in dem Gespräch.

Francesco Gulotta / ActionPress Julia Dahmen und Carlo Florito

Anzeige

Michael Timm / face to face / ActionPress Julia Dahmen in Hamburg, Oktober 2018

Anzeige

Ibrahim Ot / ActionPress Julia Dahmen bei einer Verleihung in Hamburg, November 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de