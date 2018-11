Endlich ist das Geheimnis um Mandy Moores (34) Hochzeitskleid gelüftet! Erst vor knapp zwei Wochen gaben sich die Schauspielerin und ihr Verlobter Taylor Goldsmith das Jawort. Umringt von ihren Liebsten zelebrierte das Paar den Bund fürs Leben bei Sonnenuntergang – und das ganz locker und leger im Rahmen einer Gartenparty in Los Angeles. Auch das Kleid der Braut war alles andere als konventionell, denn der This Is Us-Star heiratete nicht etwa in Weiß: Ihr Dream-Dress für die romantische Sause war Rosa!

"Meine Hochzeit wird eher schlicht werden", hatte die 34-Jährige noch vor wenigen Wochen gegenüber E! Entertainment angekündigt – das traf offenbar nicht auf Mandys Kleid zu. Auf Instagram veröffentlichte die Darstellerin jetzt Beweisfotos. Ihr Outfit für den großen Tag stammte von der Modemarke Rodarte, entsprach dem Stil der 70er Jahre und war in einem zarten Rosaton gehalten. Der Hals und die Schultern der Braut wurden von einer gerafften Bordüre eingerahmt und das Unterteil der Robe bestand aus mehreren Volants.

Ein schlichter Schleier aus Tüll rundete die Traumtracht perfekt ab. Ihr Make-up hielt Mandy dezent und natürlich – lediglich ihre Augenlider wurden farblich passend zum Kleid geschminkt. Zu guter Letzt verzierten weiße Blüten die halb offene Frisur der Schönheit.

Instagram / mandymooremm Mandy Moore und Taylor Goldsmith

Matt Winkelmeyer/Getty Images Mandy Moore bei den Emmy Awards im September 2018

Pascal Le Segretain/Getty Images Mandy Moore auf der Paris Fashion Week im Juli 2018

