Mandy Moore (34) hat endlich ja gesagt! Die Schauspielerin und ihr Schatz Taylor Goldsmith lernten sich 2015 – ganz zeitgemäß – auf Instagram kennen und sind seither unzertrennlich. Zwei Jahre später stellte der Musiker dann die Frage aller Fragen. Am vergangenen Sonntag war es dann endlich so weit: Mandy hat ihren Taylor in einer romantischen Zeremonie geheiratet – und zwar ganz untraditionell in einem schwarzen Kleid!

Wie E! News berichtet, haben der This Is Us-Star und der Sänger ihren großen Tag eher klein gehalten. Vor bloß 50 Gästen haben die beiden Turteltauben sich die ewige Treue geschworen. Dabei waren auch Mandys Co-Stars Milo Ventimiglia (41) und Chrissy Metz (38), sowie ihr Ex Wilmer Valderrama (38) anwesend. Wie ein Insider ausplauderte, feierten Mandy und Taylor ihre Liebe im coolen Hippie-Style. "Es war eine intime Gartenhochzeit in Mandys Haus, die erst nach Sonnenuntergang am Sonntagabend anfing", wusste die Quelle.

Schon im Vorfeld hatte die 34-Jährige angekündigt, dass ihr Brautkleid alles andere als traditionell werden wird. Und auf ihren Hochzeitsfotos wird schnell klar: Mandy hat sich an ihre Ankündigung gehalten. Sie entschied sich für ein schwarzes schulterfreies Tüllkleid. Durch einen kleinen weißen Farbtupfer wirkte das Outfit aber dennoch wie das perfekte Hochzeitskleid.

Instagram / mandymooremm Bestätigt Taylor Goldsmith und Mandy Moore an ihrem gemeinsamen Jahrestag

VALERIE MACON/AFP/Getty Images Mandy Moore und Milo Ventimiglia bei der "This Is Us"-Premiere in Los Angeles

Getty Images / Alberto E. Rodriguez Mandy Moore, Schauspielerin

