Helene Fischer (34) darf einen weiteren großen Erfolg feiern! Neben ihren zahlreichen Preisen und Auszeichnungen wurde dem schönen Schlagerstar nun eine Ehre zuteil, von der wohl viele Frauen ihr Leben lang träumen: Die "Achterbahn"-Interpretin durfte das Titelblatt der deutschen Ausgabe des High Fashion-Magazins Vogue zieren. Fotografiert von Künstler Peter Lindbergh hätte das eigentlich ein echter Hingucker werden sollen – doch die Fans der Blondine sind alles andere als begeistert von dem Cover!

Auf ihrem Instagram-Account hatte die 34-Jährige stolz ein Foto der Frontseite der Zeitschrift veröffentlicht. Ihre Bewunderer konnten damit aber nicht viel anfangen: "Ich finde, dass es Millionen bessere Fotos von ihr gibt. Sie sieht kantig und ausgemergelt aus!", "Ich bin dein Fan, aber das Cover-Foto und die Fotos in der Vogue sind schlecht", "Was habt ihr mit unserer hübschen Helene gemacht?" und "Ich hätte sie nicht erkannt!", heißt es in den Kommentaren. Einigen Followern der Freundin von Florian Silbereisen (37) gefällt der karge Schwarz-Weiß-Stil und Helenes ungeschminktes Aussehen auf den Schnappschüssen aber doch: "Das sprüht für mich vor Natürlichkeit!" und "Das Bild ist großartig. Man sieht den Menschen, nicht den Star!", freuen sie sich.

Und in der Tat ist die monochrome Aufnahme für die gebürtige Sibirin ungewöhnlich – schließlich sprüht Helene sonst vor Vitalität, zeigt sich gerne sexy und kunstvoll geschminkt. Für das Shooting ließ sie diese Hülle aber fallen: "Ich hatte den ganzen Tag das Gefühl, dass ich fast nackt bin und nur einen Hauch von nichts trage!", erklärte sie im Vogue-Interview und fügte hinzu, sie habe sich dadurch auch verletzlich gefühlt.

Andreas Rentz / Getty Images Helene Fischer beim Echo Award

Anzeige

Getty Images Helene Fischer beim Finale von "Let's Dance" 2017

Anzeige

Andreas Rentz / Getty Images Helene Fischer bei "Wetten dass..??" im Dezember 2014

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de