Ein wirklich besonderes Kompliment! Spätestens seit ihrem Hit "Atemlos durch die Nacht" vor fünf Jahren bricht Schlagersängerin Helene Fischer (34) einen Rekord nach dem anderen. Die Blondine ist nicht aufzuhalten und heimst seit ihrem großen Durchbruch Jahr für Jahr zahlreiche Preise ein. Jetzt darf sich die Powerfrau ausnahmsweise mal nicht über eine Auszeichnung freuen, sondern hat stattdessen die Ehre, die Januar-Ausgabe eines überaus renommierten Mode-Magazins zu zieren: Helene ist auf dem Cover der deutschen Vogue abgebildet!

Ganz natürlich posierte die Schlager-Queen für die Fotos vor der Kamera von Starfotograf Peter Lindbergh – und das Ergebnis überrascht total. Denn so hat man Helene bisher noch nie gesehen! Fast ungeschminkt und gekleidet in ein zurückhaltendes schwarzes Outfit, wirkt die sonst so energiegeladene Entertainerin fast schon zerbrechlich. Die Fotos zeigen eine nachdenkliche Seite der 34-Jährigen, die ihren Fans während der spektakulären Live-Shows sonst verborgen bleibt.

Auch für Helene war das Shooting eine neue Erfahrung. "So offen, sensibel und verletzlich bin ich sonst nicht während der Arbeit. Aber Peter hat mir heute in die Seele geschaut. Da konnte ich mich gar nicht verstecken", erklärte die Chart-Stürmerin im Interview mit dem Mode-Magazin.

Becher/WENN.com Helene Fischer, Schlagersängerin

Instagram / helenefischer Helene Fischer, Sängerin

Getty Images Helene Fischer bei einem Konzert 2013

