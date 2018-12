Diese Kandidatin spaltet die Das Supertalent-Zuschauer. Am Samstagabend hatte Anna ihren großen Auftritt in der deutschen TV-Show. In einem kurzen, bunten Kostümchen betrat die Achtjährige aufgeregt die Bühne des RTL-Erfolgsformates. Mit ihrer sportlichen Darbietung überraschte sie Dieter Bohlen (64), Bruce Darnell (61), Sylvie Meis (40) und das Studiopublikum. Denn die kleine Anna lieferte eine atemberaubende Poledance-Performance – und die Fans im Netz waren schockiert!

Auch, wenn ihr außergewöhnlicher Auftritt bei der Jury zunächst für Verwirrung gesorgt hatte, kam die gebürtige Ukrainerin, die bereits seit ihrem vierten Lebensjahr Poledance betreibt, eine Runde weiter. "Ich musste auch im ersten Moment umdenken, dass ein kleines Mädchen an der Stange tanzt, aber das war eine tolle Leistung", offenbarte Sylvie. Anders als die Juroren zeigten sich die Zuschauer alles andere als begeistert von dieser Performance. "Das Kostüm für ein Kind? Dieter, wie kannst du so etwas zulassen" oder "Poledance mit acht Jahren. Nein. Aber sowas von nein", brachten einige Twitter-User nach der Vorführung ihr Entsetzen zum Ausdruck.

Anna, die auch regelmäßig an Wettkämpfen teilnimmt, betrachtet die Sportart allerdings aus einem ganz anderen Blickwinkel. "Die Stange ist immer wie ein Karussell für mich", verriet die Karlsruherin. Und auch die Eltern haben kein Problem mit der Sportart ihrer Tochter. "Poledance hat sich zu einer richtigen Sportart entwickelt, die mit anderen Sportarten wie der rhythmischen Sportgymnastik zu vergleichen ist", meinte Papa Max.

MG RTL D / Stefan Gregorowius Kandidatin Anna bei "Das Supertalent"

MG RTL D / Stefan Gregorowius Bruce Darnell, Sylvie Meis und Dieter Bohlen, Juroren bei "Das Supertalent" 2018

MG RTL D / Stefan Gregorowius Kandidatin Anna bei "Das Supertalent"

