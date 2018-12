Knapp zwei Wochen ist es nun her, dass die traurige Nachricht über Jens Büchners (✝49) Tod an die Öffentlichkeit gelangte. Nach einem kurzen, aber schweren Kampf ums Überleben erlag der Kult-Auswanderer seiner Lungenkrebs-Erkrankung. Bei seinen Freunden auf Mallorca hinterließ der 49-Jährige eine klaffende Lücke – immerhin war Jens bereits 2010 auf die Balearen-Insel ausgewandert, um sich dort eine Existenz aufzubauen. Jetzt erinnern sich seine Vertrauten an die schweren Anfänge des Goodbye Deutschland-Stars.

Kerstin und Wolfang Weinberg kannten den Familienvater von Anfang an – waren hautnah dabei, als er hoch flog, abstürzte und dann immer wieder aufstand. "Er war ganz frisch auf der Insel. Es ging auf Saisonende zu. Da haben wir uns gedacht, das ist ganz schön mutig jetzt einen Laden aufzumachen, wo die Saison vorbei ist", erinnerte sich Wolfgang an Jens' Plan, einen Klamotten-Store zu eröffnen. Auch Julia Becker stand von Beginn an im engen Kontakt zu dem späteren Schlagersänger – sie stellte ihn sogar zunächst als Heizungsverkäufer ein. "Jens war noch nicht so berühmt, wie er dachte. Er war höchstens ein bisschen bekannt", erzählte sie gegenüber Bild.

Peggy Jerofke und Steffen Jerkel, die den Zuschauern aus "Goodbye Deutschland" bekannt sind, wollten dem mutigen Neuankömmling zunächst ebenfalls unter die Arme greifen. "Damals haben wir den 'Zwölften Mann' aufgemacht – das war eine Cocktailbar mit Livemusik. Da habe ich ihm einen Job angeboten als Geschäftsführer", plauderte das Paar aus.

