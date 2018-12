Mit diesem Auftritt eroberte Das Supertalent-Kandidat Kevin Elsnig Sylvie Meis' Herz. Sein Talent liegt im Gesang – und der 22-Jährige ist Profi auf seinem Gebiet: Seit zwei Jahren studiert Kevin an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien. Diese Leidenschaft wurde ihm bereits in die Wiege gelegt, denn auch sein Vater musiziert bereits sein Leben lang. Und tatsächlich sang sich Kevin am Samstagabend mit seiner Stimme in Sylvies Herz: Die Moderatorin beförderte den Sänger direkt ins Finale!

Nach dem Auftritt des Studenten war die Jury gespalten. "Du hast schön gesungen, aber ich bin nicht berührt", meinte Bruce Darnell (61). Doch anders als ihr Jurykollege war Sylvie begeistert von dem Auftritt des Wieners. Statt ein Statement zu geben, verließ die Holländerin das Pult und drückte den goldenen Buzzer. Damit steht der 22-Jährige schon jetzt im großen Finale der Castingshow. "Er ist für mich so ein spezieller Mann. Er hat mich wirklich überzeugt. Ich habe gespürt, dass etwas Besonderes passiert ist und ich konnte ihn nicht gehen lassen", begründete die 40-Jährige ihre Entscheidung.

Obwohl er die schöne Moderatorin mit seinem Gesang ins Schwärmen brachte, hat Sylvie keine Chance bei dem Österreicher. Seit über einem Jahr ist der Student in festen Händen. Auch nach seiner Performance ließ er der Liebe zu seiner Freundin freien Lauf und warf seiner Leonie, die im Publikum saß, zahlreiche Luftküsse zu.

MG RTL D / Stefan Gregorowius Kevin Elsnig, Kandidat "Das Supertalent"

Thomas Burg Bruce Darnell, Sylvie Meis und Dieter Bohlen bei "Das Supertalent"

MG RTL D / Stefan Gregorowius Kandidat Kevin Elsnig bei "Das Supertalent"

