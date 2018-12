Jens Büchner (✝49) war eine Rampensau! Der Goodbye Deutschland-Star erlag vor Kurzem einer Lungenkrebserkrankung. Bei einer Trauerfeier auf seiner Wahlinsel Mallorca erwiesen zahlreiche Freunde und seine Familie ihm die letzte Ehre. Nicht nur als Kultauswanderer im TV hatte Jens sich einen Namen gemacht, sondern auch als Ballermann-Sänger auf dem spanischen Eiland. An seine ersten Versuche auf den härtesten Bühnen der Welt denken seine Kollegen gern zurück.

Bild sprach auf Malle mit guten Bekannten des Sachsen. Im Frühjahr 2017, kurz nach seiner Teilnahme beim Dschungelcamp, darf Jens erstmals im Megapark auftreten. Booker Sigi Holleis weiß noch genau, warum er von dem Familienvater so begeistert war: "Der Jens hat im Fernsehen so polarisiert, da habe ich mir gedacht 'Okay, probierste das aus'. Was mich so fasziniert hat bzw. imponiert hat, dass er gesagt hat 'Leute, ich kann nicht singen.' und das war von Grund auf so ehrlich, da habe ich gesagt: 'Der Mensch hat Eier.'

Auch in Krümels Stadl auf Mallorca war Jens ein gern gesehener Act. Besitzerin Marion Pfaff war von seinem schnellen Erfolg überrascht: "Sie kannten den aus dem TV, sind gekommen, haben sich das angeguckt und von Jahr zu Jahr wurde der richtig zum Publikumsmagneten."

