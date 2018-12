Mädels aufgepasst! Am 2. Januar geht das Kuppelformat Der Bachelor in eine neue Runde. Wieder buhlen 20 Single-Ladys um das Herz eines Junggesellen. Doch wer tritt in die Fußstapfen von Paul Janke (37), Sebastian Pannek (32), Daniel Völz (33) und Co.? Rund einen Monat vor dem Sende-Start soll dieses Geheimnis nun endlich gelüftet worden sein: Ist Andrej Mangold (31) wirklich der neue Rosenkavalier?

Ein smartes Lächeln, ein sexy Sixpack und strahlende Augen, die jedes Frauenherz zum Schmelzen bringen dürften – Andrej ist für den Job eigentlich wie gemacht. Aus Insider-Kreisen will das Portal trèsCLICK erfahren habe, dass der 31-jährige Hannoveraner in dem RTL-Format auf die Suche nach der großen Liebe gehen wird. Als ehemaliger Profi-Basketballer hat der 1,90 Meter große Schnuckel mit rund 36.000 Abonnenten schon eine große Fan-Gemeinde auf Instagram. Die anonyme Quelle beschreibt den Hottie als "ganz coolen und witzigen Typ mit riesigem Ego, der bei Frauen schon mal den Macho raushängen lassen kann."

Außerdem hat er bereits erste TV-Luft geschnuppert: 2016 stellte er bei Die Höhle der Löwen seine Marke "Das Kaugummi" vor. RTL hat sich zu den Spekulationen noch nicht geäußert. Findet ihr, dass Andrej die passende Besetzung für den Bachelor 2019 wäre? Stimmt ab?

Instagram / dregold Andrej Mangold

Instagram / dregold Andrej Mangold, ehemaliger Basketball-Profi

Die Höhle der Löwen, VOX Marcel Graf, Andrej Mangold und Ingo Hofmann bei "Die Höhle der Löwen"

