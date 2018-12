Dieser Mann spaltet ein wenig die Nation: Erst vor wenigen Stunden wurde der neue Singlemann für Der Bachelor 2019 vorgestellt. Ab dem 02. Januar können 22 Mädels um das Herz des Fitnessfreaks Andrej Mangold (31) buhlen. Doch wie kommt der charmante Athlet vorab bei den weiblichen Fans an? Einige Supporter der Kuppelshow stehen Andrej noch vor Staffelstart ziemlich skeptisch gegenüber!

Nach Verkündung des neuen Rosenkavaliers sind so manche Fans nicht ganz so happy mit der Wahl. "Oh je, wieder so ein Milchbubi", "Finde ich jetzt nicht so prickelnd" oder "Der pupst doch noch in die Windel. Wo bekommt ihr die denn her", äußern sich drei Facebook-User ziemlich skeptisch über den 31-Jährigen. Andere Bachelor-Liebhaber hingegen sehen viel Potenzial. "Der schaut ja nicht mal so schlecht aus" und "Er wirkt sehr sympathisch", lauten zwei andere Kommentare.

Die Promiflash-Leser hingegen haben schon ein klares Urteil gefällt: Sie finden, dass Andrej nicht der passende Kandidat für die Sendung ist. Ganze 65,9 Prozent, also 1.881 Umfrage-Teilnehmer, (Stand: 03. Dezember 2018, 21.30 Uhr) sehen den Sportler noch nicht so ganz in seiner neuen Rolle. Nur 34,1 Prozent (972 Abstimmende) sind der Meinung, dass Unternehmer ein absoluter Traummann ist.

Alle Infos zu "Der Bachelor" im Special bei RTL.de

MG RTL D / Arya Shirazi Andrej Mangold

Instagram / dregold Andrej Mangold, Bachelor 2019

MG RTL D / Arya Shirazi "Der Bachelor" Andrej Mangold

