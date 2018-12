Die Katze ist endlich aus dem Sack! Erst vor wenigen Stunden bestätigte RTL, dass Andrej Mangold (31) Der Bachelor 2019 ist. Ab dem 2. Januar wird er in dem Kuppelformat auf die Suche nach seiner Traumfrau gehen. Seit seine Teilnahme offiziell bestätigt wurde, sickerten bereits einige Informationen über den neuen TV-Junggesellen durch. Optisch macht der ehemalige Basketball-Profi definitiv etwas her: Der Sender veröffentlichte nun die ersten Bilder – und die sind ziemlich heiß.

Die Fotos zeigen den 31-Jährigen auf jeden Fall von seiner Schokoladenseite. Neben den Aufnahmen mit dem obligatorischen Rosenstrauß gibt es natürlich auch ein paar Schnappschüsse, auf denen der Sport-Fan seine stählernen Muskeln in Szene setzt. Oben ohne posiert er am Strand und schaut nachdenklich in die Ferne. Und die Frauen, die bei diesem Anblick noch nicht dahingeschmolzen sind, erliegen mit Sicherheit seinem strahlendem Lächeln.

Der angehende Rosenkavalier freut sich schon riesig auf das Liebes-Abenteuer – und natürlich auf die 20 Single-Ladys. Eine anonyme Quelle beschrieb den 1,90 Meter großen Sonnyboy als einen "ganz coolen und witzigen Typen mit riesigem Ego, der bei Frauen schon mal den Macho raushängen lassen kann."

Alle Infos zu "Der Bachelor" im Special bei RTL.de

MG RTL D / Arya Shirazi Andrej Mangold, TV-Bachelor

