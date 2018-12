Angela Ponce (27) aus Sevilla hat es geschafft: Sie ist im Juni nicht nur Miss Spanien geworden, sondern wird auch ab dem 17. Dezember in Thailand bei der Wahl der Miss Universe als erste Transgender-Kandidatin mit dabei sein. Doch die brünette Schönheit, die sich gerade auf der Überholspur befindet, hat noch ganz andere Ziele. Sie möchte vor allem einen Traum in ihrem Leben noch verwirklichen: Mutter werden.

Im spanischen Fernsehen hat die 27-Jährige nun erzählt, dass ihrer Ansicht nach für eine Mutterschaft weit mehr notwendig sei als "nur Eierstöcke zu haben". "Die Waisenhäuser sind voll von Kindern, die adoptiert werden wollen, und ich kann wie alle anderen auch eine Mutter sein", sagte die Schönheitskönigin in der Sendung Los informantes. In einem weiteren Interview mit Time spricht Angela über die Bedeutung ihrer Rolle, die sie beim anstehenden Wettbewerb übernehmen will: "Ich zeige, dass Transfrauen alles sein können, was immer sie sein wollen: Lehrerin, Mutter, Ärztin, Politikerin und sogar Miss Universe."

Ihr Weg zur Frau begann im Teenager-Alter. Mit 16 Jahren begann Angela mit einer Hormontherapie. Mit 24 hat sie sich einer Vaginoplastik-OP unterzogen. Schritt für Schritt kommt die hübsche Kämpfernatur ihren Zielen immer näher.

Instagram / angelaponceofficial Angela Ponce in Bangkok

Instagram / angelaponceofficial Angela Ponce

Instagram / angelaponceofficial Angela Ponce

