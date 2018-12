Sarah Joelle Jahnel (29) ist zurück! Das ehemalige DSDS-Sternchen geizte auf Instagram in der Vergangenheit nicht mit seinen Reizen und hielt seine Fans stets mit sexy Posts an der Stange. Doch seit ihrem letzten Beitrag am 26. Februar war es auf der Foto- und Videoplattform mucksmäuschenstill um die Beauty geworden. Bis jetzt: Sarah beendete ihre lange Pause mit einem heißen Foto!

Auf Instagram postete die 29-Jährige unter den Hashtags #IchBinZurück und #MomentMeinesSommers2018 ein Throwback-Pic: In einem schwarzen Body posiert die ungeschminkte Beauty auf einer Jacht vor Mallorca und strahlt in die Kamera. "Nachdem ich jetzt neun Monate auf Instagram inaktiv war, habe ich mein Profil wieder aktiviert", kommentierte sie den Schnappschuss. Ihre Fans zeigten sich von ihrer Rückkehr begeistert. "Schön, dass du wieder da bist", lautete nur eine der zahlreichen positiven Reaktionen.

Sarah scheint ihr Comeback auf der Foto- und Videoplattform zu genießen. Denn nur wenige Stunden später teilte sie gleich ein weiteres Bild vom vergangenen Sommer. Hier grüßt die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin in einem geblümten Bikini von einer Jacht. In den Kommentaren verspricht die Brünette außerdem, dass sie ihren Account fürs Erste nicht wieder deaktivieren wird.

Instagram / sarah_joelle_ Sarah Joelle Jahnel, Reality-TV-Star

Anzeige

WENN.com Sarah Joelle Jahnell bei der Star Press Media Night Mallorca 2018

Anzeige

Instagram / sarah_joelle_ Sarah Joelle Jahnel, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de