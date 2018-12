Für dieses Shooting hätte David Friedrich (29) alles stehen und liegen lassen! Moderatorin und Model Sylvie Meis (40) sucht derzeit in ihrer neuen Castingshow Sylvies Dessous Models nach einer würdigen Nachfolgerin – und dabei kann es auch schon mal heiß hergehen. So war Ex-Bachelor Sebastian Pannek (32) vor Kurzem bei einem Bett-Shooting als Male-Model mit von der Partie und warf sich mit Silvies Kandidatinnen in allerlei erotische Posen. Jetzt verriet sein Kuppelshow-Kollege David: Er war ganz schön neidisch auf Sebastian!

Bei The Dome in Oberhausen plauderte der Verflossene von Ex-Bachelorette Jessica Paszka (28) aus, dass er gerne an Sebastians Stelle gewesen wäre und mit den Mädels in Paris Fotos gemacht hätte. "Als ich Sebastian gesehen habe in der Show bei Sylvie, dachte ich mir: Ok, was für'n Fuchs der Typ", gestand David im Gespräch mit Promiflash und fügte hinzu: "Ich war neidisch auf Sebastian, aber ich glaube, ich hätte es nicht so gut gehändelt wie er."

Dennoch sei er kein Fan der neuen Sendung. "Es ist so ein bisschen ein Abklatsch von Germany's next Topmodel und letztendlich geht es nur um Sylvie", sagte David. Trotzdem möge er die Moderatorin – wenn es nach ihm ginge, hätte man die Show allerdings ein bisschen anders gestalten sollen.

MG RTL D Sylvie Meis und Sebastian Pannek am Set von "Sylvies Dessous Models"

P. Hoffmann / WENN.com David Friedrich bei der Berlin Fashion Week

MG RTL D / Stephan Pick; MG RTL D / Sebastian Geyer Sylvie Meis und ihre Dessous-Models

