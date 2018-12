Ein unglaublicher Ehrengast besuchte Priyanka Chopra (36) und Nick Jonas (26)' Feierlichkeiten! Nach ihrer Blitzverlobung im vergangenen Juli gaben die Schauspielerin und der Sänger sich nun in Indien das Jawort – am 1. Dezember trauten sie sich bei einer christlichen Zeremonie und einen Tag darauf nach hinduistischer Tradition. Am vergangenen Dienstag fand nun ein weiterer Hochzeitsempfang in Delhi statt. Für diesen besonderen Anlass nahm sich sogar ein wichtiger Politiker Zeit: Der indische Premierminister Narendra Modi kam zu Priyanka und Nicks Feier!

Die Schauspielerin konnte ihr Glück kaum fassen und dankte dem 68-Jährigen in einer rührenden Borschaft via Facebook: "Ein herzliches Dankeschön an den ehrenhaften Narendra Modi, dass Sie uns mit Ihrer Anwesenheit beehrt haben", freute die 36-Jährige sich in dem Beitrag und schrieb weiter: "Ihre lieben Worte und Segenssprüche haben mich sehr berührt." Dazu postete Priyanka ein Bild von der Mega-Sause, auf dem sie, ihr frisch angetrauter Ehemann und der Premierminister herzlich miteinander lachen.

Auch Narendra Modri veröffentlichte einen Schnappschuss mit dem Ehepaar auf seinem offiziellen Instagram-Account! "Herzlichen Glückwunsch, Priyanka Chopra und Nick Jonas. Ich wünsche euch ein glückliches verheiratetes Leben", schrieb er in der dazugehörigen Bildunterschrift.

Splash News.com Priyanka Chopra und Nick Jonas bei ihrem Hochzeitsempfang

Anzeige

Splash News.com Priyanka Chopra und Nick Jonas mit ihren Familien beim Hochzeitsempfang

Anzeige

Splash News.com Priyanka Chopra und Nick Jonas bei ihrem Hochzeitsempfang

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de