Eine Traumhochzeit wie aus einem Hollywoodfilm! Am 1. Dezember haben sich Priyanka Chopra (36) und Nick Jonas (26) endlich das Jawort gegeben. Eine Trauung reichte dem Promi-Paar allerdings noch nicht: Sie hielten gleich einen regelrechten Hochzeitsmarathon ab! Neben einer christlichen und einer hinduistischen Zeremonie gab es auch etliche coole Partys. In einem Video gibt die Braut ihren Followern jetzt einen kurzen Einblick in ihre bombastische Hochzeit.

Auf Instagram teilte Priyanka einen kurzen Clip von ihrem großen Tag. In diesem Video schreitet die schöne Schauspielerin an der Seite ihrer Mutter zum Altar – und präsentiert dabei ihr umwerfendes Designerbrautkleid. Priyanka strahlt in ihrem Traum aus Spitze über das ganze Gesicht. Ihr 23 Meter langer Schleier muss gleich von sechs Personen getragen werden. Auch ihr Schatz – der unter einem riesigen Traubogen auf seine Braut wartet – ist von dem Anblick seiner Liebsten offenbar total überwältigt. Er muss sich sogar ein paar Tränen wegwischen.

Für den wohl schönsten Tag in ihrem Leben haben Priyanka und Nick keine Kosten und Mühen gescheut. Alleine das atemberaubende Hochzeitsoutfit der 36-Jährigen – von Designer Ralph Lauren (79) – wurde in 1.826 Stunden Handarbeit gefertigt und mit über zwei Millionen Pailletten versehen.

Splash News Priyanka Chopra und Nick Jonas bei ihrem Hochzeitsempfang

Splash News Nick Jonas und Priyanka Chopra

Getty Images Priyanka Chopra und Nick Jonas bei der New York Fashion Weeks 2018

