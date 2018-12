Hier ist sie also, die kleine Kulture Kiari Cephus! Fünf Monate lang hatte ihre Mama Cardi B (26) ihren Fans die Mini-Prinzessin vorenthalten – postete nicht einmal Pics, auf denen sich ihr Töchterchen erahnen ließ. Erst gestern machten schließlich schockierende News die Runde: Die Rapperin hatte sich völlig überraschend von ihrem Ehemann und Baby-Daddy Offset (26) getrennt. Kurz darauf verzauberte die Reimkünstlerin ihre Community im Netz dafür mit einem besonderen Geschenk: Sie veröffentlichte den allerersten schnuckeligen Schnappschuss von Kulture.

Auf den Moment hatten die Bewunderer der 26-Jährigen so lange gewartet! Auf Instagram teilte die Beatbastlerin das entzückende Foto ihres Schatzes, auf dem Kulture total entspannt in ihrem Maxi-Cosi sitzt und verträumt in die Ferne blickt. Auf ihrem Köpfchen trägt sie eine rosafarbene Mütze mit Schleifchen – über ihr gestreiftes Lätzchen erstreckt sich der Aufdruck "Kulture". Viele Worte bedurfte diese Momentaufnahme nicht – "Mein Herz", schrieb die "I Like It"-Interpretin lediglich und versah ihre Zeilen mit einem Herz-Emoji!

Ihrem Singer-Songwriter-Ex wolle Cardi B auch weiterhin nahe stehen – trotz Trennung! "Wir lieben uns wirklich, aber es hat einfach schon seit langer, langer Zeit nicht mehr so richtig funktioniert zwischen uns", erklärte die Musikerin in ihrem Statement-Video in ihrer Insta-Story. Offset bleibe auch weiterhin ein guter Geschäftspartner und der Mensch, mit dem sie über alles reden könne.

Instagram / iamcardib Kulture Kiari Cephus, Tochter von Cardi B und Offset

VALERIE MACON/AFP/Getty Images Cardi B, US-Rapperin

Theo Wargo/Getty Images for NYFW: The Shows Offset und Cardi B auf der New York Fashion Week im September 2018

