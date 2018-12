Für viele ist Pinocchio ein Held ihrer Kindheit. Die Geschichte um die Holzpuppe, die gerne ein Mensch wäre, und seinen Erbauer Meister Geppetto wurde 1940 als Zeichentrickfilm herausgebracht. Nun will Disney den Film erneut drehen – diesmal mit echten Menschen und Tom Hanks (62) als Geppetto. Doch das ist nicht die einzige Neuauflage der Kinderbuchgeschichte, die auf die Fans zukommt: "Shape of Water"-Regisseur Guillermo del Toro (54) plant ebenfalls ein Remake – doch das soll alles andere als familienfreundlich werden.

"Das wird kein Pinocchio für die ganze Familie", erklärt del Toro The Hollywood Reporter. Stattdessen sei seine Neuauflage politisch. Die Handlung verlegt er ins Italien der 30er-Jahre. "Pinocchio während des Aufstiegs von Mussolini, rechne dir selbst aus, was passiert", so der Regisseur. Das Remake wird als Animationsfilm produziert und auf Netflix zu sehen sein. Der Regisseur brauchte laut eigenem Bekunden etwas länger, bis er einen Abnehmer für seine düstere Version des Klassikers fand: "Ich bin zu jedem Studio in Hollywood gegangen und alle haben 'Nein' gesagt. Der erste, der 'Ja' gesagt hat, hat den Zuschlag bekommen."

Im Interview erzählt der Regisseur auch, Pinocchio sei seiner Meinung nach dem Frankenstein-Monster sehr ähnlich: "Er ist eine Kreatur, die auf unnatürliche Weise gemacht wurde, von einem Vater, von dem er sich distanziert. Und er muss Versagen, Schmerz und Einsamkeit kennenlernen."

Getty Images Tom Hanks in Paris im Januar 2018

Anzeige

Frazer Harrison/Getty Images Guillermo del Toro vor der Verleihung der 90. Oscars

Anzeige

Getty Images Entertainment Guillermo del Toro, Oscar-Gewinner

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de