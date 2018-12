Peinlicher Geburtstagspatzer für Will Ferrell (51)! Der Schauspieler ist bekennender Fan der britischen Royal-Familie. Aber nicht nur Herzogin Meghan (37) und Co. haben es dem "Daddy’s Home"-Star angetan, auch die schwedischen Blaublüter scheinen Will zu beeindrucken. Und zwar so sehr, dass er Prinzessin Victoria (41) vor fünf Jahren eine Karte zu ihrem Ehrentag zukommen ließ. Allerdings hatte der den falschen Tag im Kopf – und bekam nie eine Antwort!

In der australischen Radiosendung Fitzy & Wippa plauderte Will aus, dass er noch nie einen Royal getroffen und auch noch nie eine Einladung dazu erhalten habe: "Am nächsten bin ich dem mit einem Brief gekommen, den ich an die Kronprinzessin von Schweden geschrieben habe, weil ich denke, dass wir den gleichen Geburtstag haben – am 16. Juli." Damit liegt der Hollywood-Star allerdings zwei Tage daneben – Victoria feiert bereits am 14. Juli ihr Wiegenfest. Ob es an dem falschen Datum oder doch an dem Geschenk lag, dass Will nie eine Antwort bekam? Er habe ihr einen Gutschein des schwedischen Textil-Handels­unternehmens H&M geschickt.

Vor Kurzem stand Will für den Film "Holmes & Watson" vor der Kamera – und dieser wurde passend zur Royal-Liebe des 51-Jährigen in London gedreht. "Seid ihr schon mal um den Buckingham Palace gelaufen? Es gibt einen Teil in uns allen, der über diese Mauer hüpfen will und da drinnen herumlaufen will", erzählte er in dem Gespräch weiter.

Dimitrios Kambouris / Getty Images Will Ferrell, Komiker

Linda Broström / Kungahuset.se Prinzessin Victoria von Schweden, Geburtstagsportrait 2018

Rob Kim / Getty Images Will Ferrell, Komiker und Schauspieler

