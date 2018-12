Motsi Mabuse (37) wäre beinahe ein Fashion-Unfall passiert! Im August wurde die Let's Dance-Jurorin zum ersten Mal Mama und schwebt seither absolut im Babyhimmel. Für die "Ein Herz für Kinder"-Gala reiste Motsi jetzt sogar mit ihrer kleinen Tochter nach Berlin und war kurz zuvor so im Pack-Stress, dass sie zwar für das Baby an alles Mögliche dachte, jedoch nicht für ihren Red Carpet-Auftritt. Die Tänzerin packte versehentlich zwei unterschiedliche Schuhe ein!

Das verriet Motsi kurz vor Beginn der Veranstaltung in ihrer Instagram-Story: "Habe einen Schuh zu Hause vergessen", schrieb sie dort. Promiflash traf Motsi wenig später auf der Veranstaltung und hakte mal nach, wie es zu dem Vorfall kommen konnte: "Wenn man die Sachen vom Baby packt, ist es unfassbar, was man mitnimmt, falls Unfälle passieren", erklärte sie. Während sie sich sicher war, alles unter Kontrolle zu haben, wurde sie bei der Outfit-Anprobe eines Besseren belehrt: "Da habe ich zwei sehr ähnliche Schuhe eingepackt und dann wollte ich einfach nur noch mal nach dem Outfit schauen. Und ich so: 'Oh no!'"

Obwohl der Rhythmusprofi eigentlich plante, den Vormittag nett im Hotel mit ihrem Baby zu verbringen und ein wenig vor dem Teppich-Trubel zu entspannen, musste sie dann doch noch einen kleinen Shopping-Ausflug einlegen. Glücklicherweise ließen sich dabei aber flott ein neues Paar High Heels auftreiben.

Instagram / motsimabuse Motsi Mabuse mit ihrer Tochter

WENN Motsi Mabuse im Dezember 2018

Instagram / motsimabuse Motsi Mabuse, Profi-Tänzerin

