Motsi Mabuse (37) kann ihr Glück noch immer nicht ganz fassen: Die Let's Dance-Kultjurorin ist im August Mama geworden! Zwar hält sie ihre Tochter weitestgehend aus der Öffentlichkeit raus, das Gesicht der kleinen Prinzessin zum Beispiel zeigt sie ihren Fans bisher noch nicht – doch ab und zu gibt Motsi wenigstens Details aus ihrem Neu-Mama-Dasein preis. Eines erwähnt sie vergleichsweise superhäufig: Wie unendlich dankbar und glücklich sie ist, Mutter sein zu dürfen!

"Oh mein wunderbares, wunderschönes Baby", schwärmt die 37-Jährige auf Instagram. "Wie sehr ich dich liebe. Deine Mutter zu sein, ist das Lohnendste und ehrlich gesagt Beste, was ich in meinem ganzen Leben bisher je erlebt habe", säuselt Motsi weiter. Ihre Töchterchen mache sie zu einem besseren Menschen und "weicher, verwundbarer und gleichzeitig stärker".

Und weil die ehemalige Profi-Tänzerin so gerne Mutter ist, scheinen sie und ihr Liebster Evgenij Voznyuk mit einem zweiten Kind nicht mehr lange warten zu wollen: "Wir haben schon gesagt, wir wollen das noch mal machen. Ganz klar: Wir wollen noch ein Baby", verriet Motsi neulich im Interview mit Bunte.

Instagram / motsimabuse Motsi Mabuse mit ihrer Tochter

Anzeige

Instagram / motsimabuse Motsi Mabuse und ihr Baby

Anzeige

Alexander Scheuber/Getty Images Evgenij Voznyuk und Motsi Mabuse

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de