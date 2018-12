Große Babyfreuden bei Emilie de Ravin (36) und Eric Bilitch! Im Juni dieses Jahres verkündete die Schauspielerin, dass sie ihr zweites Kind erwartet. Ihre Tochter Vera Audrey sollte schon bald ein Geschwisterchen bekommen. Seitdem fieberte die Familie der Geburt des Kleinen entgegen. Nun gab die stolze Mama bekannt, dass sie am vergangenen Sonntag einen gesunden Sohn auf die Welt gebracht hat und verriet auch sogleich den Namen ihres Kindes.

Via Twitter teilte die Once Upon A Time-Darstellerin ihren Fans die erfreulichen Neuigkeiten mit und postete auch gleich ein erstes Foto ihres Sprösslings. Friedlich schlummernd liegt ihr Sohnemann auf dem Bauch. "Theodore Kubrick de Ravin-Bilitch wurde am 9. Dezember zu Hause geboren. Willkommen auf der Welt kleiner Junge. Wir sind unendlich glücklich, dass du endlich da bist, um mit uns zu spielen. Wir lieben dich so sehr", kommentierte der Serien-Star den zuckersüßen Schnappschuss.

Die Follower der 36-Jährigen sind ganz aus dem Häuschen und überhäufen die zweifache Mutter mit Glückwünschen. "Herzlichen Glückwunsch, ich freue mich sehr für euch", "Gratuliere Emilie! Hübsches Baby und hübscher Name" oder "Er ist entzückend", lauteten nur drei der lieben User-Kommentare.

Instagram / emiliede_ravin Emilie de Ravins Tochter Vera

Instagram / ericbilitch Emilie de Ravin und Eric Bilitch

Christoph Hardt / Future Image / ActionPress "Once Upon A Time"-Star Emilie de Ravin

